Fontivegge, studentessa minorenne molestata alla fermata del bus: arrestato clandestino

Un clandestino, armato di coltello, ha molestato sessualmente una studente minorenne nei pressi della Stazione di Fontivegge. La ragazzina stava aspettando, con un suo amico, l'arrivo del bus quando è stata palpeggiata nelle parti intime da uno straniero che poi sorridendo si è allontanato andando in un locale della zona. La studentessa ha chiesto aiuto ad alcuni dipendenti di Bus Italia - che hanno individuato l'autore delle molestie - che a loro volta hanno avvertito gli agenti della Volante. Lo straniero poco dopo è stato rintracciato mente stava correndo in Strada Trasimeno Ovest in direzione stadio, in attesa di un autobus. Una volta portato in in Questura, sottoposto a perquisizione personale, si è scoperto avere con sè un cacciavite a taglio ed un coltello. Il clandestino è stato condotto al carcere di Capanne.