Fontivegge, sequestrato motorino senza assicurazione: multato cliente dopo aver abbordato squillo

Continuano i controlli della Polizia Municipale a Perugia per vigilare su viabilità e rispetto delle disposizioni comunali finalizzate alla tutela del decoro e della sicurezza urbana. A Fontivegge, più precisamente in via del Macello, è stato fermato un minorenne rumeno a bordo di un motorino, condotto senza patente di guida e assicurazione. Il giovane è stato sanzionato e il mezzo sottoposto a fermo amministrativo. Mentre in via Canali è stato multato (450 euro) un perugino che ha fatto salire a bordo della propria auto una donna, dopo aver pattuito un rapporto sessuale a pagamento. L'avventore ha violazione l’ordinanza anti-prostituzione.

