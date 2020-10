Fontivegge, si aggira alla stazione: bloccato da polizia e militari

Si aggira per la stazione di Fontivegge, bloccato dagli agenti dellla polizia di Perugia e dai militari dell'Esercito. Dalle tasche e dalle scarpe del cittadino extracomunitario di origini albanesi di 23 anni, regolare nel Territorio Nazionale e con numerosi precedenti, saltano fuori hashish, marijuana ed eroina. E non è finita qui: per il 23enne era stato emesso il divieto di ritorno nel comune di Perugia.

Denunciato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ed inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Perugia.