Fontivegge e Sant'Anna al setaccio: posti di blocco e controlli

Zona di Fontivegge e stazione Sant'Anna al setaccio. Posti di blocco e controlli a tappeto.

Setacciate via Campo di Marte, via Canali, via del Macello, via della Ferrovia e via Fiorenzuola, piazzale Bellucci e le scale mobili. Identificate 103 persone e controllati 5 esercizi commerciali.

Lungo via Fiorenzuola gli agenti hanno notato un uomo intento ad armeggiare in modo sospetto con alcuni involucri di alluminio. Raggiunto dagli agenti, è stato identificato come un cittadino italiano di 33 anni. Perquisito e trovato con alcune dosi di eroina: sanzionato.

Gli agenti hanno anche effettuato 9 posti di blocco, fermando e controllando 71 veicoli.