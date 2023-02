Fontivegge, rissa in mezzo alla strada: quattro denunciati

Botte da orbi a Fontivegge, quattro denunciati per rissa aggravata. La polizia è intervenuta nella zona del Broletto, trovando quattro cittadini stranieri di origine sudamericana, tre uomini e una donna, regolari sul territorio nazionale. Secondo una prima ricostruzione - ma gli accertamenti sono ancora in corso - la rissa sarebbe stata scatenata "da motivi riconducibili alla gelosia provata da uno dei cittadini sudamericani nei confronti della donna", scrive la Questura. I tre uomini sono anche finiti in ospedale per le ferite riportate nella scazzottata.