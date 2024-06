Fontivegge: rissa a colpi di bottiglie e bastoni, denunciati in quattro

Un regolamento di conti con bastoni e bottiglie rotte in piazza Vittorio Veneto. In quattro sono stati denunciati per rissa aggravata. Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nel quartiere Fontivegge, gli agenti delle Volanti ha notato che era in corso una rissa tra cittadini stranieri, poi identificati come due cittadini dominicani di 24 e 30 anni entrambi gravati da precedenti di polizia, un cittadino tunisino di 30 e un cittadino gambiano di 25, anch’egli con precedenti di polizia.

I quattro soggetti, intenti a fronteggiarsi con l’uso di bottiglie rotte e bastoni, alla vista degli agenti, hanno tentato di darsi alla fuga all’interno della stazione; subito raggiunti dai poliziotti, dopo essere stati sottoposti a perquisizione, sono stati accompagnati in Questura.