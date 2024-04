Fontivegge, botte e anche un coltello: in due in ospedale, indagini in corso

Nuovo episodio di violenza per strada a Fontivegge. Due in ospedale e indagini in corso. È successo nella notte di Pasqua. A lanciare l'allarme i residenti. Due uomini - per motivi da chiarire - si sono affrontati in via Mario Angeloni e sono finiti al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Trovato anche un coltello. Forze dell'ordine al lavoro per ricostruire la dinamica e l'origine dell'episodio.