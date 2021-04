IN BREVE Fontivegge, rapinato all'uscita dal supermercato: denunciato pregiudicato

Aggredito e rapinato da tre persone all'uscita di un supermercato dopo che aveva fatto la spesa. Vittima un 36enne nigeriano che non ha esitato a chiedere aiuto una volta individuata una pattuglia di Polizia in servizio a Fontivegge. L'uomo ha riferito di conoscere uno dei tre, un connazionale. In poco tempo gli agenti sono risaliti al nigeriano - con molti precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio - che si trovava ancora in giro per il quartiere. Portato in Questura, identificato, è stato denunciato per il reato di rapina in concorso.