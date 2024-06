Perugia: malmena un passante, lo rapina e lo ricatta

La polizia di Perugia ha arrestato un 26enne - cittadino ivoriano gravato da numerosi precedenti e dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria - per rapina e tentata estorsione.

L'uomo, secondo la ricostruzione della polizia, ha avvicinato un passante in via Mario Angeloni e gli ha proposto dello stupefacente. Poi lo ha malmenato strappandogli con forza il telefono cellulare e chiedendogli del denaro per riaverlo. Infine gli ha rubato il portafogli.

I poliziotti, allertati da un passante, hanno bloccato il 26enne e lo hanno trovato con il cellulare appena rubato.

L'uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Capanne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.