Fontivegge, eroina nelle scarpe: denunciati e multati

Beccati con l'eroina nascosta nelle scarpe. Gli agenti Reparto Volanti della polizia di Perugia sono intervenuti in via del Macello per la segnalazione della presenza di tossicodipendenti e spacciatori.

All'arrivo hanno fermato un cittadino marocchino di 27 anni e una donna albanese di 23 anni. Dalla perquisizione è saltata fuori l'eroina nascosta nelle scarpe.

La droga è stata sequestrata, i due sono stati denunciati e multati per la violazione delle normative anti Covid.