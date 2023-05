Fontivegge, da palazzina dei disperati alla casa degli artisti. il punto sui lavori. "Servirà un controllo costante

Si concluderanno, sabato 20 maggio, i lavori della Casa degli Artisti di Fontivegge, il progetto, approvato già nel settembre 2018, relativo al bando periferie del Comune di Perugia. Nell’ambito di una più grande riqualificazione del quartiere, oggi un cantiere a cielo aperto, il recupero della Palazzina RFI sarà fra i primi a essere completato e consegnato alla comunità. La struttura, risalente agli anni ‘80, era in completo stato di abbandono, frequentata per lo più dai clan dello spaccio oltre che da disperati. Attualmente, con il suo brillante intonaco nero, spicca agli occhi del passante che si trova nei pressi della stazione ferroviaria e si appresta a diventare un polo aggregativo per artisti perugini e non.

L’ingegnere Fulvio Falini, il responsabile architettonico e strutturale dei lavori, racconta che fin dall’inizio è stato difficile approcciarsi ad un quartiere come Fontivegge e a tal proposito afferma: “Ogni mattina trovavamo i tossici dentro la struttura e ricordo ancora quando avvenne per la prima volta, nell’agosto del 2022. La casa era piena di ponteggi e non potevamo schermarla dalle intrusioni, iniziammo i lavori alle 8.30 quando trovammo un senza tetto al piano di sopra e chiamammo le autorità. Si è risolto tutto con grande lentezza e abbiamo perso tempo fino alle 12.30”.

La situazione, come afferma Falini, nel corso del tempo non è mai cambiata anzi peggiorava nel fine settimana, operai e addetti ai lavori si sono abituati e hanno smesso di chiamare chi di competenza. Per la Casa degli Artisti è stata spesa una cifra pari a 480.000,00 euro e Falini rimane entusiasta del risultato, anche se ci sono ancora cose da ridefinire come ad esempio l’asfalto e le aiuole esterne alla struttura. Quando l’impresa andrà via e tutto sarà pronto per l’apertura, Falini spera che la struttura venga immediatamente presidiata poiché l’abbandono significherebbe un ritorno del degrado che in tutti i modi hanno cercato di estirpare.