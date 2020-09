Stretta sull'alcol a Fontivegge, il Comune di Perugia proroga l'ordinanza

La stretta sull'alcol a Fontivegge va avanti. Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, con l'ordinanza 1185 proroga fino al 31 ottobre il divieto di vendita di alcol da asporto dopo le 18 e il consumo su suolo pubblico per tutto il giorno.

Il sindaco ordina "ai pubblici esercizi, ai titolari di esercizi di vicinato, alle medie e grandi strutture di vendita, ai titolari di distributori automatici, nonché agli esercenti il commercio su aree pubbliche, operanti nella zona di Fontivegge, il divieto di vendere per asporto bevande alcooliche, a decorrere dalle ore 18.00 e fino alle ore 06.00 del giorno successivo dal 24 settembre al 3 ottobre". Punto due: il sindaco ordina "ai fruitori delle sopracitate aree il divieto di consumare bevande alcooliche su area pubblica, per l‟intera giornata (H24) e per lo stesso periodo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco l'elenco delle vie oggetto dell'ordinanza: Via Angeloni (n. dispari dal n. 57 al n. 117 - n. pari dal n. 58 al n. 92), via Bellocchio, via Canali, via Cortonese (n. dispari dal n. 1 al n. 39 – n. pari dal n. 26 al n. 44), via della ferrovia, via Fontivegge, via del Macello, via Martiri dei lager, via Pievaiola (n. dispari dal n. 1 al n. 65 – n. pari dal n. 2 al n. 50), via Settevalli (n. dispari dal n. 1 al n. 11/t – n. pari dal n. 2 al n. 110), via Sicilia, via Simpatica, via Luisa Spagnoli, piazza Vittorio Veneto, via curtatone e montanara.