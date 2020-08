Fontivegge, controlli anti-alcol: 8 violazioni all'ordinanza, daspo ad ubriaco molesto

Nuovi controlli della Polizia municipale nell'area di Fontivegge. Nel pomeriggio di oggi gli agenti hanno accertato 8 violazioni all'ordinanza che vieta di detenere alcolici nell'area nei confronti di soggetti di nazionalità rumena, polacca, italiana, equadoregna e africana. Per uno di essi è stato fatto anche un Daspo per ubriachezza molesta. I sanzionati sostavano in piazza Vittorio Veneto e nei pressi di un'attività commerciale in via del Macello.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.