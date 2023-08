Perugia, trova casa occupata e trasformata in un covo per drogarsi

La polizia di Perugia ha denunciato una 33enne, cittadina italiana, gravata da un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Perugia per la durata di 3 anni, emesso lo scorso gennaio dal Questore, per inottemperanza al divieto di ritorno, invasione di edifici o terreni e danneggiamento.

Secondo la ricostruzione della Questura di Perugia la donna, insieme a un'altra persona, ha occupato abusivamente un immobile in via Cortonese, forzando la porta d'ingresso. All'interno della proprietà i poliziotti - allertati dalla proprietaria - hanno trovato segni di bivacco e di consumo di sostanze stupefacenti.

La donna è fuggita dall'immobile di via Cortonese poco prima dell'arrivo della Volante, ma gli agenti sono riusciti a individuarla e a bloccarla in via Gallenga.