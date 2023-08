Fontivegge, sul bus senza biglietto: serve la polizia

Sono senza biglietto e si rifiutano di fornire le generalità al controllore. È successo a Fontivegge. Gli agenti sono intervenuti e hanno identificato i due per far elevare le multe. Ma la risposta della donna - priva di documenti - è stata sospetta, così i poliziotti l'hanno portata in Questura.

La donna è stata identificata come una cittadina ucraina di 21 anni ed è stata denunciata per false attestazioni a pubblico ufficiale.