Nel cassonetto getta le dosi di droga e si allontana velocemente: pusher arrestato, recuperata la droga

Stava spacciando nei pressi della stazione minimetrò di Fontivegge quando alla vista della Polizia ha cercato di evitare il controllo allontanandosi e gettando qualcosa nel cestino. Tanta fretta e il "lancio" non sono passati in osservati ed è scattata la caccia all'uomo. In manette, poco dopo, è finito un pregiudicato tunisino di 48 anni - che aveva cercato di disfarsi di 15 pezzi di stupefacente, risultati poi essere sia “cocaina” che “eroina”. Nell’appartamento dell’uomo è stato trovato del materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi, oltre che 870 euro provento di spaccio dato che l'uomo non ha un lavoro regolare.