Ancora alta tensione a Fontivegge. La polizia di Perugia è intervenuta per sedare una lite tra quattro stranieri in piazza Vittorio Veneto. Due di loro erano completamente ubriachi e senza documenti. Si tratta di cittadini nigeriani, entrambi con precedenti di polizia, di 39 e 30 anni. I due sono stati multati per manifesta ubriachezza ai sensi dell’articolo 688 del Codice Penale.