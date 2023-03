Inseguimento a Fontivegge: scappa e poi aggredisce i poliziotti

Scappa dalla polizia e una volta raggiunto si scaglia contro gli agenti. È successo a Fontivegge, durante un controllo davanti alla fermata del minimetrò. Il 19enne, fermato per un controllo, è scappato, così è scattato l'inseguimento. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà. Il ragazzo è stato portato in Questura e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per detenzione di stupefacenti.

Nel corso dei controlli in tutta l'area di Fontivegge sono state controllate 60 persone e verificati 47 veicoli.