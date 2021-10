Fontivegge, giovane di Gualdo Tadino fermato in Piazza del Bacio: droga in tasca e armato

Fontivegge, stazione e zone limitrofe passate al setaccio dai Carabinieri della Compagnia di Perugia e delle Stazioni di Perugia, Ponte San Giovanni e Farneto di Colombella. Il servizio è stato svolto dalle 18 alle 24 di sabato scorso e ha portato al controllo di 7 auto, 1 esercizio pubblico, con l'identificazione di 30 persone e 6 ispezioni per la ricerca di sostanza stupefacenti.

Un giovane di 25 anni, residente a Guado Tadino, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Fermato e controllato in piazza del Bacio, il 25enne è stato trovato in possesso di un manganello sfollagente retrattile, di cui non ha saputo giustificare il possesso e il porto. L'oggetto è stato sequestrato. Il giovane è stato anche segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di 1 grammo di eroina.