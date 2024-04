Intervento rapido a Fontivegge: la polizia recupera il portafoglio rubato

Nel cuore di Fontivegge, un giovane di 28 anni, con un passato di precedenti, è stato sottoposto a perquisizione dopo aver sottratto il portafoglio a una donna classe 1946. Grazie all’efficace sistema di videosorveglianza e alla pronta reazione della vittima, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, la Polizia di Stato di Perugia è riuscita ad avviare le ricerche.

La descrizione fornita ha guidato gli agenti in Piazza del Bacio, dove hanno individuato e perquisito un uomo corrispondente alla descrizione, trovando nella sua borsa un oggetto potenzialmente pericoloso. Un vigilantes ha poi contribuito alla risoluzione del caso, restituendo il portafoglio ritrovato vicino a un cestino dell’immondizia, risultato essere lo stesso sottratto all’anziana.

L’oggetto recuperato è stato immediatamente restituito alla legittima proprietaria dalla Polizia, la quale, commossa dal ritrovamento e dal valore affettivo del portafoglio, si è recata personalmente in questura per esprimere la sua gratitudine agli agenti per il loro impegno e la loro dedizione.