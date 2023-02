Va a rubare negli uffici dei ferrovieri. Dopo torna a Fontivegge e viene subito arrestato. La video-sorveglianza non perdona

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Perugia hanno individuato e fermato per il reato di ricettazione un uomo – classe 1986, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio – che, qualche giorno fa, dopo essersi introdotto negli uffici delle ferrovie della Stazione di Fontivegge, aveva sottratto un tablet di servizio per poi darsi alla fuga. Grazie alle immagini riprese dai sistemi di video-sorveglianza e alle descrizioni fornite, durante gli ordinari servizi di pattugliamento in stazione, i poliziotti hanno riconosciuto l’uomo che è stato subito raggiunto e portato in Caserma. Molti i procedimenti a suo carico riguardanti i reati di furto e ricettazione. Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 3 patenti di guida, 7 carte di credito e una tessera sanitaria, risultate poi essere provento di furto. Materiale che riportano a scippi e spaccate ai vetri dell'auto in sosta. Al momento il pregiudicato è stato portato al Carcere di Capanne.