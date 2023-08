Fermato al posto di blocco, consegna alla Polizia locale di Perugia dell'eroina. È successo a Fontivegge. L'uomo, un 58enne, era alla guida di un'auto. Gli agenti hanno proceduto al ritiro immediato della sua patente di guida per 30 giorni, così come previsto dalla normativa sugli stupefacenti. L'eroina è stata sequestrata e l'uomo segnalato alla Prefettura come assuntore.