LA CITTA' CHE CAMBIA | Fontivegge, l'ex palazzina "scalo merci" dal degrado alla rinascita: un Centro di Formazione e Tecnologia

Ci sono voluti anni, blitz delle forze dell'ordine, l'indignazione dei cittadini ma alla fine quella palazzina “ex scalo merci” limitrofa alla stazione ferroviaria ha cambiato destinazione d'uso ed è ritornata al servizio dei perugini. Come si ricorderà il Comune ha acquisito da Rfi la palazzina ex scalo merci nel mese di ottobre del 2020, con l’obiettivo di riconvertirla completamente, con parte delle risorse (per 1,5 milioni) provenienti dal bando per la riqualificazione delle periferie cui Perugia è stato ammesso, destinandola a centro delle grafiche avanzate. Ora l'assessore Scoccia ha lanciato l'ampliamento del progetto di recupero dell'immobile per farlo diventare definitivamente una Casa della Formazione e della Tecnologia.

Accolta dunque la richiesta dell’Istituto Tecnico Superiore Umbria Smart Academy di avere degli spazi per l'attività di istruzione e formazione, promozione

della diffusione della cultura tecnica, scientifica e misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro. L’Amministrazione ha avanzato al Ministero una proposta di revisione del progetto, che prevede un ulteriore investimento di circa 400mila euro, che è stato approvato dal Dicastero e quindi integrata nel finanziamento.

“Con questa operazione – spiega l’assessore Margherita Scoccia - mettiamo un ulteriore e decisivo tassello nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione di Fontivegge e Bellocchio. In questo contesto il recupero e la rifunzionalizzazione della palazzina ex scalo merci, da molto tempo in stato di degrado, rappresenta un’iniziativa strategica per la valorizzazione dell’area e per la destinazione dell’immobile che diventerà un punto di riferimento per le grafiche avanzate e quindi per l’innovazione, ma anche luogo di cultura e di istruzione fortemente rivolto ai giovani”.