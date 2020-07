Fontivegge, blitz della polizia e della municipale: 'covo' sgomberato, tre espulsi

Polizia e vigili in urbani in azione nella zona di Fontivegge. Gli agenti hanno sgomberato una palazzina abbandonata in via Fonti di Veggio, piena di rifiuti e escrementi di animali e di persone. Dentro c'erano tre tunisini, irregolari sul territorio nazionale e tutti con precedenti, di 38, 35 e 32 anni.

I tre sono stati fermati dagli agenti e portati in Questura per le espulsioni. Per uno di loro è stato immediamente emesso il provvedimento di espulsione del Prefetto di Perugia e su ordine del Questore di Perugia è stato subito portato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari, in attesa del prossimo volo per la Tunisia. Tutti i varchi di accesso all’immobile sono stati murati, così da evitare altre occupazioni abusive.