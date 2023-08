Fontivegge, alla stazione con un coltello in tasca

La polizia di Perugia ha denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere un 27enne, cittadino ecuadoriano, gravato da un avviso orale del Questore e con precedenti di polizia per reati contro la persona e in materia di stupefacenti. L'uomo è stato fermato alla stazione di Fontivegge e ha consegnato spontaneamente un coltello multiuso e un paio di forbici del quale non è stato in grado di motivare il possesso.