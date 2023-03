Fontivegge, fanno sesso, in pieno giorno, davanti alle scuole: la segnalazione dei residenti e poi i provvedimenti della Municipale

"Davanti alla scuola, come se niente fosse, c'è una coppia che sta facendo sesso in auto. Uno schifo...". Diverse segnalazioni, con tanto di luogo e auto, inviate alla Centrale della Municipale che ha subito inviato, nell'area di Fontivegge, una pattuglia. Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno verificato la veridicità di quanto denunciato. Per questo, con non poco di imbarazzo, hanno fermato i due e avviata la fase identificazione. Si trattava di un uomo italiano e una donna residente a Perugia, di origine rumena, che avevano deciso di avere un rapporto sessuale in pieno giorno e nelle immediate vicinanze di una scuola. La Polizia Municipale ha denunciato entrambi per atti osceni in luogo pubblico, con l’aggravante della presenza di una scuola nelle adiacenze e quindi di un pericolo per i minori.