Fontivegge al setaccio, posti di blocco e controlli a tappeto della polizia di Perugia e della polizia locale.

Battute palmo a palmo la zona della stazione Fontivegge, Piazza del Bacio, Via del Bellocchio, Via Marsala, Via del Macello, Via Mario Angeloni e Via Martiri dei Lager. Controlli anche nelle aree verdi e nei parchi di via del Macello e via del Bellocchio.

Gli agenti, spiega la Questura di Perugia, hanno effettuato 31 posti di blocco: identificate 433 persone e monitorati 237 veicoli. Gli agenti, inoltre, nel corso dell’attività, hanno sottoposto gli automobilisti al drug-test al fine di verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.