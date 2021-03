Scappa da un centro migranti in Sicilia, trovato in via del Macello: fermato ed espulso

Scappa da un centro di accoglienza per migranti in Sicilia, trovato a Perugia. Gli agenti del Reparto Volanti lo hanno inividuato a Fontivegge, in via del Macello, durante un controllo.

I poliziotti hanno fermato tre giovani: due tunisi e un italiano di 22, 19 e 23 anni. Il 23enne è risultato irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti di polizia sulle spalle.

Per lui l’Ufficio Immigrazione ha avviato le procedure di espulsione dal Paese.