Fontivegge al setaccio. Posti di blocco e controlli della polizia. Battute a tappeto diverse zone: via Campo di Marte, via Canali, via del Macello e via della Ferrovia dove sono state identificate 62 persone e controllati 36 veicoli.



Durante i posti di blocco è stato sanzionato un automobilista con il veicolo privo di assicurazione. Per l’uomo è scattata la contestazione della violazione al Codice della Strada con una sanzione pecuniaria di 866 euro. Il veicolo, invece, è stato sottoposto a fermo amministrativo. Un altro stato sorpreso mentre guidava senza la patente di guida perché revocata con provvedimento della Prefettura nel 2020. Per il conducente è scattata la sanzione pecuniaria di 5100 euro, il fermo amministrativo del veicolo e il contestuale ritiro della carta di circolazione.



In piazza Vittorio Veneto i poliziotti hanno fermato due uomini, cittadini gambiani, di 24 e 28 anni, sorpresi con dell'hashish in tasca. I due sono stati sanzionati per detenzione di sostanza stupefacente.



In via Cortone i poliziotti hanno inseguito e bloccato un cittadino nigeriano di 42 anni. L'uomo, spiega la Questura di Perugia, è risultato irregolare sul territorio nazionale. Per questo motivo, al termine delle attività di rito, è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per la notifica del decreto di espulsione emesso dal Questore di Perugia.