Fontivegge, nonostante le norme Covid in molti a Perugia a fuori comune e fuori regione

Non s'arrestano i controlli, fortemente voluti dal sindaco Romizi, su Fontivegge dopo le molte segnalazioni dei cittadini per via di prostituzione anche di pomeriggio, spaccio e occupazione di edifici privati. Le pattuglie della Polizia Locale hanno effettuato ricognizioni nell'area più critica compresa fra via Canali, via Campo di Marte e via Mario Angeloni. Oltre agli ordinari controlli di polizia stradale, è stato svolto un intenso pattugliamento del territorio, in auto e a piedi, con stazionamento nei punti più caldi. Nella rete è finito un magrebino sprovvisto di permesso di soggiorno e sono state una decine le multe per violazioni alle normative covid soprattutto per spostamenti non giustificati da fuori Regione e da fuori Comune.