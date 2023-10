Fontivegge al setaccio, posti di blocco e controlli a tappeto

Posti di blocco e controlli a tappeto a Fontivegge. In azione polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Al setaccio via Campo di Marte, via Settevalli, via Ettore Ricci, via Canali, via del Macello, piazza Vittorio Veneto e piazza del Bacio.

Controllati anche il parco della Verbanella, il parco in via Costa di Prepo e lo skate park. Durante il pattugliamento, il personale ha notato una zona dove erano presenti segni di bivacco e alcuni giacigli di fortuna, per i quali sono stati attivati i servizi di pulizia competenti.

Nel corso dei controlli interforze, infatti, il personale impiegato ha sottoposto ad accertamento i titoli per il permesso di soggiorno numerosi cittadini stranieri, uno dei quali, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato espulso con accompagnamento alla Frontiera.

Nel corso dei servizi, il personale impiegato ha complessivamente identificato 498 persone, sottoposto a controllo 80 veicoli ed effettuato verifiche amministrative a 10 esercizi pubblici. All’esito dei posti di controllo, inoltre, sono stati sanzionati amministrativamente tre conducenti per violazione delle norme previste dal Codice della Strada.