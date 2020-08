Controlli a Fontivegge, oltre 50 persone identificate: emessi tre fogli di via e una denuncia per droga

Sono oltre 50 le persone controllate a Fontivegge dalla Polizia nel corso dei servizi di controllo effettuati nella giornata di ieri in piazza del Bacio, piazza Vittorio Veneto, via Canali e via Sicilia.

Tre italiani classe ’74, ’83, ’71, tutti con precedenti e trovati in possesso di una dose di eroina appena acquistata. Nonostante il tentativo di fuga sono stati fermati accompagnati in Questura per la successiva identificazione.

Nei loro confronti è scattata la segnalazione alla Prefettura ed è stata avviata la procedura per il foglio di via dalla città di Perugia. Per l’autista del veicolo, inoltre, trovato alla guida con la patente ritirata, è scattata la sanzione amministrativa ed il contestuale fermo del veicolo.

Nella medesima zona la Polizia ha denunciato un cittadino nigeriano, classe ’99 in quanto trovato in possesso di tre involucri di cellophane contenente complessivamente 9 grammi di sostanza stupefacente, oltre che 220 euro tutto sottoposto a sequestro.