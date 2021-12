Fontivegge, blitz in due case: degrado ed eroina, quattro espulsioni

Nuovo blitz delle forze dell'ordine nella zona di Fontivegge. In azione gli agenti della Questura di Perugia e quelli del nuovo nucleo di polizia locale.

I poliziotti hanno controllato due immobili vicino alla stazione. All'interno sono stati trovati cinque uomini - tutti irregorali sul territorio italiani - accampati. In una delle camere gli agenti hanno trovato anche dell'eroina e un bilancino di precisione. Per quattro di loro è scattata l'espulsione, per uno la denuncia per non aver ottemperato all’ordine del Questore di Perugia di lasciare il territorio italiano. Uno dei cinque è stato anche denunciato per spaccio.

La Asl - visto il degrado delle due case - richiederà un'ordinanza di inagibilità per i due appartamenti.