Blitz in corso a Fontivegge: task-force setaccia condomini. Nel mirino i covi della droga e clandestini

Dopo le ultime risse e le scorribande di stranieri armati di bastoni e coltelli, è scattata immediata la risposta a difesa dei cittadini di Fontivegge della task-force per la sicurezza. E' in corso da questa mattina un blitz per contrastare i reati predatori, spaccio di stupefacenti, occupazione abusiva di immobili e immigrazione clandestina. In campo ci sono: gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, la Divisione Anticrimine, personale della Squadra Mobile, della Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione, della Polizia Scientifica, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. In particolare, le forze di polizia stanno passando al setaccio alcuni condomini.



