Via della Concordia, blitz in un appartamento occupato: fermati tre stranieri, sequestrata droga e ritrovata una costa e-bike

Senza sosta continuano i controlli nelle aree più a rischio criminalità a Perugia. Una strategia adottata anche dal nuovo Questore di Perugia Giuseppe Bellassai. Gli agenti, dopo una segnalazione, hanno fatto irruzione in un appartamento di via della Concordia occupato abusivamente. All'interno sono stati identificati tre stranieri e uno dei quali nel cassetto della stanza - si tratta di un cittadino nigeriano classe 1992 con precedenti in materia di stupefacenti - aveva depositato 27 grammi di marijuana e 2 grammi di eroina; inoltre, nella stanza è stata ritrovata una costosa una e–bike poi risultata oggetto di furto. Il nigeriano è stato denunciato in stato di libertà per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per la ricettazione del veicolo rubato. Al termine del blitz l'appartamento è stato liberato e la bici elettrica riconsegnata al legittimo propritario.