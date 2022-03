Fontivegge, ennesimo bivacco di alcol e droga scoperto e debellato: rintracciati due clandestini, scatta sia il foglio di via Perugia che l'espulsione

Ennesimo bivacco irregolare, all'interno di una struttura, scoperto a Fontivegge dalla Polizia nel corso dell'ennesimo pattuglione nell'area cittadino a più alto rischio criminalità. Fermati tre soggetti due dei quali non dovevano e non potevano neanche stare a Perugia. Un 24enne italiano era gravato dalla misura di prevenzione emessa dal Questore del divieto di ritorno nel comune di Perugia per 3 anni; l'altro, un palestinese di 37 anni, era destinatario di un ordine di lasciare il territorio nazionale a causa dei suoi precedenti penali. Per quest'ultimo sono già scattati tutti gli incartamenti per una espulsione con tanto di agenti a scortarlo fuori dal Paese. Complessivamente il pattuglione della Polizia ha setacciato le zone della stazione Fontivegge, via Campo di Marte, via Canali, via della Ferrovia e il parco della Pescaia dove sono state identificate 189 persone e 65 i veicoli controllati nel corso degli 16 posti di controllo effettuati.