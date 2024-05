Fontivegge, beccato a spacciare: 20enne denunciato

La polizia di Perugia ha denunciato un 20enne, cittadino egiziano gravato da precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il ragazzo è stato individuato in piazza Vittorio Veneto dagli agenti delle Volanti ed è stato notato "intrattenersi con un altro soggetto in modo sospetto". I poliziotti si sono avvicinati e il giovane ha tentato di buttare via dell'hashish già suddiviso in dosi. Portato in Questura e denunciato.