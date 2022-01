Fontivegge, il Comune pronto ad acquisire nuovi immobili per farli gestire alle associazioni. "Recuperare gli spazi per allontanare il crimine"

Il Comune cerca nuovi spazi privati da gestire per poi affidarli ad associazioni ed enti no profit a Fontivegge con lo scopo di rendere sempre più vivile e sociale il quartiere che ad oggi vive grandi difficoltà legate alla malavita e allo spaccio di droga. Dopo il successo del primo bando, dal 17 gennaio neè stato pubblicato un altro che va a caccia di immobili lungo l'asse: via del Macello – via Settevalli (angolo via Martiri dei lager). Gli immobili potranno essere concessi all’Amministrazione comunale in comodato d’uso gratuito per tre anni, con il rimborso alla proprietà dei tributi e degli oneri condominiali ordinari, salvo chela stessa proprietà non richieda di rientrare nella disponibilità del bene, nel qual caso l’immobile sarà riconsegnato.

Per presentare la proposta da parte dei proprietari c’è tempo fino al 28 febbraio prossimo. Gli immobili, esclusivamente ubicati nella zona prevista, dovranno avere caratteristiche idonee, come una superficie compresa tra 30 mq e 200 mq (singola unità immobiliare), servizi igienici (preferibilmente idonei per disabili), assenza di barriere architettoniche, impianto di riscaldamento/climatizzazione, disponibilità immediata di consegna dell’immobile e destinazione ad uso ufficio/negozio.

“Invitiamo i proprietari di immobili che presentino le suddette caratteristiche a inviare proposte al Comune - ha spiegato l’assessore al Bilancio e Patrimonio Cristina Bertinelli- É un’azione importante che, come abbiamo avuto già modo di ribadire, permette di insediare in quell’area un presidio sociale che farà senza dubbio la differenza, andando ad aggiungersi a tutte le altre azioni di riqualificazione intraprese dall’amministrazione Romizi per trasformare Fontivegge in un quartiere moderno, in cui vivere e lavorare sia piacevole e sicuro.” L’avviso è disponile sul sito del Comune di Perugia all’indirizzo Indagine di mercato per il reperimento di immobili in comodato in Via del Macello – Via Settevalli, angolo via Martiri dei Lager da destinare a sede di associazioni - Comune di Perugia.