Crimine in aumento a Fontivegge, per dare un giro di vite il Consiglio comunale "richiama" l'Esercito del progetto "strade sicure"

C'è il primo sì pesante per il ritorno di Strade Sicure a Fontivegge, ovvero il pattugliamento degli specialisti dell'Esercito Italiano, a supporto dell'azione costante di contrasto delle Forze dell'ordine. Il consiglio comunale ha approvato con i voti della maggioranza di centrodestra più civici e il voto del capogruppo Emanuela Mori di Italia Viva (che aveva inviato una lettera al sindaco Romizi per velocizzare i tempi della richiesta per riportare a Perugia i militari) mentre l'opposizione non ha preso parte alla discussione e votazione cercando di far saltare tutto con la mancanza del numero legale durante un momento di via vai tra l'aula, gli uffici dei capigruppo e le discussioni nei corridoi di Palazzo dei Priori. Un atteggiamento che sarà molto criticato dalle forze di governo e dai renziani (all'opposizione) per via dell'importanza dell'argomento sicurezza e per il fatto che da anni va avanti una battaglia contro la criminalità in certe zone di Fontivegge che non è stata ancora vinta: e il tutto a scapito di residenti, giovani e commercianti.

Il ritorno di Strade Sicure è stato chiesto a gran voce dal capogruppo della Lega Lorenzo Mattioni ribadendo il giudizio positivo della sperimentazione passata; a settembre 2020 fino alla primavera del 2022 principalmente nell'area della stazione di Fontivegge, in particolare tra piazza del Bacio da un lato e via del Macello dall'altro. "Questa importante presenza, in sinergia con Forze dell’ordine e Polizia Locale, ha consentito di elevare l'efficacia degli interventi effettuati ed ha consentito agli altri corpi di operare più efficacemente in altre aree del territorio comunale" ha ribadito Mattioni "Purtroppo nell'area di Fontivegge si rileva un notevole incremento di presenze stanziali costituite da spacciatori, prostitute e soggetti molesti. Per tale motivo è necessaria la presenza altrettanto stanziale di una forza pubblica che non sia solo in grado di contrastare la criminalità, ma che rappresenti una figura rassicurante per i cittadini".

Se in centro storico e in altre aree a rischio (Ponte San Giovanni in primis) della città la situazione criminalità negli anni è decisamente migliorata, a Fontivegge nonostante gli sforzi lo scenario (seppur non in tutto il quartiere) è ancora complesso. Ora spetta al sindaco Romizi preparare la richiesta ufficiale al Prefetto per ottenere quanto prima - l'ipotesi è dall'inizio dell'anno prossimo - le pattuglie dell'Esercito nel quartiere. Dalla Giunta arriva il sì convinto dell'assessore alla sicurezza Luca Merli che ha ammesso "un aggravamento della situazione di Fontivegge dovuta all’aumento del numero delle persone atte a delinquere registrato negli ultimi mesi".

Via libera anche dal capogruppo di Fratelli d'Italia Michele Nannarone: "La richiesta di reimpiego dell’Esercito è stata avanzata ed ottenuta non soltanto dalle grandi città, ma anche da realtà più piccole, paragonabili a Perugia per dimensioni (es. Pisa, Monza e Ferrara); dunque a tutto diritto il capoluogo umbro ha diritto di battersi per ottenere questo risultato". Emanuela Mori (Italia Viva) dall'opposizione porta un voto a favore al ritorno dell'Esercito a Fontivegge ma spiegando che serve un piano più complesso: "La trasformazione della polizia locale in polizia di prossimità, la creazione di sinergie tra istituzioni, forze dell’ordine, cittadini ed amministratori di condominio, ecc. Il tutto con l’obiettivo di migliorare la vivibilità del quartiere".