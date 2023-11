Fontivegge, coltello e droga: spacciatore ragazzino in manette

I carabinieri di Perugia hanno arrestato a Fontivegge un 17enne tunisino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Il ragazzo, spiegano i militari, è stato trovato in possesso di 7 involucri di cellophane contenenti cocaina, uno contenente circa 4 grammi di hashish, un coltello a serramanico e due telefoni cellulari. Arrestato e portato al Cpa di Firenze, come disposto dal Procuratore per i Minorenni Flaminio Monteleone.