Fontivegge, catturato con l'eroina in tasca: arrestato

I carabinieri di Perugia hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti un tunisino di 40 anni, senza fissa dimora. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato individuato e catturato in via del Macello. La perquisizione ha portato alla luce 17 grammi di eroina, già divisa in dosi.

Il 40enne è stato arrestato e trattenuto presso le Camere di sicurezza del Comando Provinciale di Perugia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della celebrazione del rito direttissimo che si è svolto nella giornata di ieri, all’esito del quale l’arresto è stato convalidato e al 40enne è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.