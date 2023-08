Fontivegge al setaccio, posti di blocco e controlli a tappeto

Maxi controllo dei carabinieri, Fontivegge al setaccio. In azione venti militari. Nel corso dei posti di blocco i carabinieri di Perugia hanno controllato 10 auto, identificato 42 persone di cui 3 senza documenti, recuperato due mezzi rubati, eseguito tre perquisizioni, elevato diverse multe con taglio dei punti e denunciato un 32enne con precedenti per guida in stato di ebbrezza. All'uomo è stata anche ritirata la patente.