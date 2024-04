Sangue a Fontivegge, ancora coltellate per strada

Nuovo accoltellamento a Fontivegge. È successo in piazza Vittorio Veneto. I carabinieri, accorsi sul posto, hanno immediatamente individuato e fermato l'aggressore, un 22enne tunisino senza fissa dimora e con precedenti di polizia, e soccorso insieme al personale medico del 118 la vittima, un 22enne italiano senza fissa dimora e con precedenti di polizia. Il ferito è stato portato al Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia di Perugia e dimesso con 12 giorni di prognosi. L'aggressore è stato denunciato per lesioni aggravate. Indagini in corso per individuare l'origine dell'accoltellamento.