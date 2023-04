Trovato morto in casa a 33 anni: inutili i soccorsi, indagini in corso

Trovato morto in casa, inutili i soccorsi. Indagini in corso. Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali è successo a Foligno, in centro storico, nella serata di sabato primo aprile. A lanciare l'allarme i familiari. I medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La polizia sta indagando. La Procura di Spoleto ha intanto aperto un fascicolo contro ignoti con le ipotesi di spaccio di droga e morte come conseguenza di altro reato. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo.