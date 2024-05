Paura in un negozio, 46enne palpeggia due bambine: arrestato violenza sessuale aggravata

I carabinieri di Foligno hanno arrestato un 46enne del posto per violenza sessuale aggravata. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto ha convalidato l'arresto e ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.

Secondo la ricostruzione dei militari l'uomo ha palpeggiato due bambine in un negozio. I genitori si sono accorti degli abusi dell'uomo e hanno chiamato i carabinieri che sono accorsi sul posto. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato.