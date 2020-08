Cade in una forra per salvare i suoi cani: salvato dai Vigili del Fuoco

Pur di salvare la vita dei propri cani, caduti in una forra, ha rischiato di morire ma per fortuna i soccorritori sono arrivati in tempo. E' accaduto a Foligno in località Fondi. Nei pressi della forra "fosso dei chiodi" l'uomo era scivolato, durante il tentativo di recupero di due cani da caccia "scivolati" a loro volta nella cavità. Fortunatamente la caduta dell'uomo è stata fermata da un tronco e nonostante tutto è riuscito ad afferrare entrambe i cani. La squadra dei Vigili del Fuoco di Foligno è intervenuta effettuando il soccorso con tecniche "Saf" recuperando l'uomo e i due cani.

