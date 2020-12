Foligno, nel tardo pomeriggio furto in appartamento: aperta la cassaforte

Negli ultimi giorni è tornata a creare allarme sociale la piaga dei furti in appartamento. Le segnalazioni arrivano soprattutto lungo l'asse della Flaminia: folignate-spoletino. L'ultimo colpo, in questo caso estremamente professionale, è avvenuto in via Po a Foligno. I proprietari dell'appartamento hanno denunciato tutto sui social mettendo anche foto delle cassette di sicurezza aperte con un frullino. "Fate attenzione! Ieri sera zona via Po, tra le 18 e le 20 circa sono entrati in casa mia" inizia così il post dei derubati. In azione sicuremente un ladro professionista: "Come potete ben vedere si tratta di un aspirante Spiderman armato di frullino, stranamente non ha frugato nei cassetti o comò vari ma si è accontentato di aprire in due la cassaforte senza degnarsi nemmeno di lasciare un bigliettino di ringraziamento. Scherzi a parte, questa volta non si tratta di ladri comuni ma si tratta di gente professionista che probabilmente ha pianificato il tutto da svariati giorni e che si concentra principalmente nel furto di casseforti". Con il ritorno ad un minimo di movimento, anche in vista delle feste di Natale, le bande sembrano essere ritornate in azione. Dunque massima attenzione.