Vanga sulla carreggiata, traffico deviato sulla E45

Traffico deviato, ostacolo rimosso. Si è concluso senza conseguenze l'intervento della squadra volante del commissariato di Foligno sulla E45 dove veniva segnalato un oggetto pericoloso sulla carreggiata.

Gli agenti sono intervenuti nei pressi dello svincolo per la statale 77 in direzione Civitanova Marche. Dopo aver deviato temporaneamente la circolazione, l'utensile è stato rimosso e in pochi attimi la circolazione è stata ripristinata regolarmente. La polizia "ricorda a tutti gli automobilisti e autotrasportatori che l’articolo 164 del Codice della Strada stabilisce che il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso, non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida, non compromettere la stabilità del veicolo e non coprire i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento. La sanzione prevista in caso di violazione va da 87 a 345 euro".