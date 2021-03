Ubriaco al volante forza il posto di blocco e scappa: 21enne inseguito e denunciato

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Foligno hanno denunciato un cittadino italiano di 21 anni per guida in stato di ebbrezza

Ubriaco al volante forza il posto di blocco e scappa. Inseguito, bloccato e denunciato. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Foligno hanno denunciato un cittadino italiano di 21 anni per guida in stato di ebbrezza.

Il ragazzo è stato sorpreso alla guida di un Suv con un tasso alcolemico di 1,33. E non è finita qui. Il 21enne, intorno alla mezzanotte, ha forzato il posto di blocco dei carabinieri ed è scappato. Inseguito e bloccato dopo poco. Il ragazzo è stato anche sanzionato anche per aver violato le prescrizioni imposte in tema di lotta alla pandemia da Covid – 19.