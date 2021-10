Ubriaco violento e recidivo aggredisce la Polizia ancora una volta: arrestato e obbligo di tre controlli al giorno

Aveva fermato l'auto a bordo strada, poi si è addormentato con la testa sul volante. Così lo hanno trovato gli agenti di Polizia di Foligno che proccupati hanno "svegliato" il conducente non potendo escludere anche un malore. Ma una volta risvegliato si sono subito accorti che si trattava di una sbornia sonora quella presa da un 42enne folignate. L'uomo però non ha gradito l'intervento della Polizia tanto è vero che prima ha negato di fornire i documenti e poi è completamente impazzito diventando violento: spinte e calci agli agenti.

Con non poca fatica, dunque, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo, dopodiché hanno approfondito il controllo nei suoi confronti: il 42enne già in precedenza si era rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e al quale avevano già ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza, nonché già denunciato per minacce e già arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Immediato è scattato il nuovo arresto per resistenza, violenza e lesioni. Il folignate dovrà ora rispettare l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per tre volte al giorno.